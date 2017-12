Gameplay aus drei Leveln von Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs

Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs wurde nun bereits einige Male in Folge verschoben und obwohl die offiziellen Gameplay-Eindrücke von Level-5 langsam umfangreicher ausfallen, hinterlassen die ständigen Verzögerungen einen gemischten Nachgeschmack. In Paris konnten wir uns letzte Woche einen ausgiebigen Gameplay-Eindruck verschaffen und uns von ersten Verbesserungen überzeugen. Viel von dem Gameplay-Material das ihr in dieser Meldung findet kannten wir bereits. Im Juli haben wir große Teile derselben Abschnitte bereits für unsere Vorschau angespielt, wie zum Beispiel dieser Kampf gegen den Drachen Longfang oder die Prüfungen des Mutes. Anschließend öffnete sich das Spiel aber etwas und überraschte uns mit neuen Inhalten. Welchen Eindruck habt ihr vom neuen Ni no Kuni? Wird sich die zusätzliche Entwicklerzeit lohnen?