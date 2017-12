Catherine: Full Body für PS4 und Vita bestätigt

Gestern haben wir noch darüber berichtet, heute ist es bereits offiziell: Entwickler Atlus bestätigt Catherine für Playstation Vita und Playstation 4. Das ungewöhnliche Adventure aus dem Jahre 2012 verbindet eine mitreißende Geschichte über einen jungen Mann namens Vincent, der sich zwischen seiner Verlobten Katherine und einer freimütigen Bekanntschaft namens Catherine entscheiden muss, sich aber nicht traut. In Folge seiner eigenen Schuldgefühle erlebt er furchtbare Alpträume, in denen er komplexe Treppenstrukturen erklimmen muss, um nicht in den bodenlosen Abgrund zu fallen. Catherine: Full Body ist aktuell nur für Sony-Plattformen bestätigt, Xbox One-Spieler scheinen nach aktuellen Erkenntnissen außen vor gelassen zu werden. Laut PersonaCentral ist der Port bei einem neuen internen Atlus-Team namens Studio Zero in Arbeit und wird von Katsrua Hashino beaufsichtigt. Weitere Informationen folgen am Donnerstag in einem Niconico-Livestream. Welche Erwartungen habt ihr an das Catherine-Remake und für wie wahrscheinlich haltet ihr eine Xbox-Version?