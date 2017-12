Travian Games sammelt Spenden für den guten Zweck

In einer vorweihnachtlichen Spendenaktion sammelt der Münchner Online-Spielehersteller Travian Games Gelder für die Stiftung des ambulanten Kinderhospizes München (AKM). Mindestens 5000 Euro will das Unternehmen der Organisation bereitstellen, die sich für die Pflege und Betreuung der zum Teil schwer erkrankten Kinder und ihrer Familien einsetzt. Sämtliche Spendengelder die im Zuge der Aktion aus den eigenen Reihen der Firma gelangen (das heißt von den Mitarbeitern gespendet werden) werden zudem von Travian Games verdoppelt, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Mit dieser Initiative will Travian seinen Teil als regionaler Standortpartner leisten.

Lars Janssen, Geschäftsführer von Travian Games, erklärt stolz: „Wir sind ein Unternehmen mit vielen Eltern unter unseren Mitarbeitern, sodass die Arbeit des Kinderhospizes München uns sehr am Herzen liegt. Deswegen bringe ich mich persönlich ein und möchte auch mit den Möglichkeiten der Travian Games GmbH langfristig dazu beitragen, das AKM zu unterstützen und die wertvolle regionale Arbeit - nicht nur monetär - zu erleichtern."