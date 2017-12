Disney's Aladdin, Das Dschungelbuch und Der König der Löwen ab sofort auf Steam verfügbar

Als wir Steam zuletzt nach neuen Spielen durchsuchten sind wir auf eine spannende Entdeckung gestoßen, die uns sehr an unsere Kindheit erinnerte: Disney's Aladdin, Der König der Löwen und Das Dschungelbuch sind ganz plötzlich auf der Distributionsplattform gelandet. Die 16-Bit-Klassiker wurden zwischen 1993 und 1994 für den Super Nintendo, beziehungsweise für den Genesis veröffentlicht und kamen später noch auf vielen anderen Plattformen groß raus. Auf GOG.com sind die Perlen bereits seit einiger Zeit auch auf modernen PCs verfügbar, nun aber eben auch für Steam. Das Dschungelbuch und Aladdin sind beide gut gealtert, während sich viele Spieler im Falle von In einem Land vor unserer Zeit und Der König der Löwen nur noch an den abartig hohen Schwierigkeitsgrad erinnern können. Einige Redakteure aus dem Netzwerk werden noch heute im Schlaf von diesen Affen heimgesucht... Wer eine Herausforderung nicht scheut sollte sich eine Decke mit einer heißen Schokolade bereitstellt, könnte zu den Festtagen noch einmal ganz Kind sein.