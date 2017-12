Update für Einzelspieler von Friday the 13th: The Game erhältlich

Gestern Abend haben Gun Media und IllFonic ein neues Update für Friday the 13th: The Game veröffentlicht, das dem Spiel einige frische Inhalte beschert. Wer sich zum Beispiel ganz frisch mit dem Spiel beschäftigt und erst einmal die Karten und Spielmechaniken verinnerlichen möchte, der darf von nun an mit Offline-Bots zusammen spielen und sich auf die Mehrspieler-Matches vorbereiten. Konkret ist das aus Sicht von Jason Voorhees möglich, der seine Opfer im Camp ausfindig machen und eliminieren möchte. Shelly Finkelstein, der Mann der Jason im dritten Film seine berühmte Hockey-Maske gab, ist jetzt ebenfalls spielbar und steht allen Spielern zur Verfügung. Wer zwischen dem 18. und dem 23. Dezember spielt hat zudem eine erhöhte Chance auf seltene und epische Perks, ab dem 23. Dezember soll es dann leichter werden die Audioaufzeichnungen von Pamela Voorhees und Tommy Jarvis zu finden. Außerdem werden ab dem 23. Dezember doppelte Erfahrungspunkte vergeben, damit wir uns auf dem neuen Maximallevel 150 nähern. Alle weiteren Infos zum neuen Update von Friday the 13th: The Game findet ihr hier. Werdet ihr euch die Einzelspielererweiterung ansehen oder seid ihr dafür zu ängstlich?