Jeff Kaplan geht härter gegen Trolle vor

Overwatch wird seit Monaten von einem toxischen Klima überlagert und Blizzard ist sich dieser unangenehmen Spielatmosphäre durchaus bewusst. Game Director Jeff Kaplan war in der Vergangenheit sehr bemüht diesen Zustand zu bekämpfen und hat dazu erst kürzlich ein neues Verwarnungssystem einführen lassen, das die Server sauberer halten sollte. Die Kollegen von Blizzardwatch haben im Gespräch mit Kaplan nun kürzlich herausgefunden, dass der Kampf gegen ganz spezielle Troll-Persönlichkeiten noch weiter ausgeführt werden soll, denn Kaplan ist offensichtlich bereit, einige Schritte dieses neuen Systems zu überspringen. In einem Beitrag schrieb der Entwickler einem stark negativ aufgefallenen Spieler, welche Dinge zu seiner temporären Suspendierung vom Spiel führten und dass Spieler mittlerweile auch für ein solch "armseeliges" Verhalten gebannt werden. Wenn es hilft die Spielekultur von Overwatch wieder in den Griff zu bekommen, scheint Blizzard aktuell jedes Mittel recht. Den gesamten Beitrag könnt ihr euch hier oder am Ende dieser Meldung ansehen. Was haltet ihr von Kaplans Stil und ist das der richtige Umgang im Kampf gegen Trolle?

