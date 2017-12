Frostige Handgemenge landen diese Woche in For Honor

Ubisoft hat im vergangenen Jahr einen tollen Job geleistet und viele ihrer aktuellen Spiele auch lange nach dem offiziellen Verkaufsstart noch maßgeblich mit neuen Inhalten erweitert. Diese Strategie scheint noch eine Weile lang fortgesetzt zu werden, denn mit Operation White Noise für das zweite Jahr von Rainbow Six: Siege und dem neuen Predator-Update für Ghost Recon: Wildlands werden sich Ubisoft-Fans zumindest noch bis ins Frühjahr beschäftigen können. For Honor rollt übrigens gerade ein neues Update aus und holt dafür die großen Standarten heraus.

Mit dem Frostwind-Festival erhält der 3D-Brawler an diesem Donnerstag einen neuen Spielmodus, zusätzliche Waffen, Outfits und einiges mehr. Der frostige Zwei-gegen-Zwei-Spielmodus "Handgemenge" (englisch Ice Brawlers) ist unserer Meinung nach die spannendste Neuerung des neuen Codes, denn der verfrachtet uns in die Mitte eines zugefrorenen Sees, wo wir gegen andere Söldner antreten. Das dünne Eis wird durch die vielen schnellen Bewegungen zunehmends belastet und im Laufe des Matches nach und nach einreißen, was entweder euch oder euren Widersachern einen bitterkalten Abgang verschafft.

Thematische Winterskins hat der Entwickler ebenfalls bestätigt, mag dazu aber keine konkreten Details bekanntgeben. Fans dürfen sich sicher trotzdem auf einige Überraschungen freuen und Waffen, Outfits und Emotes erwarten, die es im Aktionszeitraum für das fleißige und saubere Spielen gibt. Ab dem 21. Dezember wird all das bereitstehen, Ende des Monats dürft ihr die kosmetischen Gegenstände, die ihr noch nicht freigeschaltet habt, auch mit Stahl freischalten lassen. Am 4. Januar endet das Frostwind-Festival, mehr Infos zum frischen Spielmodus und den kommenden Inhalten seht ihr im folgenden Trailer: