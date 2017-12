Dragon Quest Builders kommt im Februar zur Nintendo Switch

Als Square Enix Dragon Quest Builders für die Nintendo Switch enthüllte war das Unternehmen noch nicht bereit uns einen konkreten Release-Termin zu nennen und sprach nur grob vom "Frühjahr 2018". In der Zwischenzeit scheint die Produktion Fortschritte erzielt zu haben, denn der Publisher hat sein Kreuz auf den Kalender gesetzt. Dragon Quest Builders wird seinen Weg auf die Nintendo Switch am 9. Februar finden und dort einige neue Inhalte bereitstellen. Auf der Playstation 4 macht der Titel bereits eine gute Figur, wir sind gespannt in zwei Monaten die Switch-Fassung auszuprobieren. Wie sieht es mit euch aus?