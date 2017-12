Heldenanpassungen von Sword Art Online: Fatal Bullet waren eine Herausforderung

Sword Art Online: Fatal Bullet wird Ende März 2018 bei uns in Europa erscheinen und Dimps nähert sich langsam aber sicher der Fertigstellung ihres Action-Rollenspiels mit dem interessanten Anime-Hintergrund. Vor kurzem haben wir den Producer des Spiels, Yosuke Futami, getroffen und konnten uns mit ihm darüber unterhalten, wie es ist für Spieler einen Protagonisten zu erstellen. Per Übersetzer erklärte uns Futami anschließend, wie das Studio und er die Besonderheiten der Vorlage im neuen Ableger besonders herausstellen werden:

"Da in diesem Spiel der Spieler selbst der Protagonist ist, standen wir vor der [Frage] wie umfangreich die Gestaltung des Charakters geschehen darf. Die andere Sache war, dass Kirito in Sword Art Online der Held und Protagonist ist und diesmal ist er das eben nicht. [In Sword Art Online: Fatal Bullet] muss der Spieler [die Hauptfigur] sein und mit Kirito als [zweiten] Protagonisten und Helden war es sehr leicht, eine passende Geschichte zu kreieren. Die Herausforderung bestand nur darin eine Geschichte zu finden, in deren Verlauf [ihr] ein Held werdet. Das war ein schwieriger Aspekt."

Wie gefällt euch, dass Kirito in den Hintergrund rückt? Einen Eindruck der Action bekommt ihr in unserem eigenen Gameplay-Clip aus der aktuellen Demoversion.