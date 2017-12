Heute im GR-Livestream: Getting Over It

Bennett Foddy ist der Schöpfer einiger ebenso berüchtigten wie herausfordernden Titeln (QWOP, GIRP und CLOP) und sorgt seit einiger Zeit mit Getting Over It für Aufsehen. Seinen aktuellen Titel beschreibt er selbst als eine Erfahrung "für ganz bestimmte Leute", denn es ist ein Spiel, das uns "wehtun" soll. Das ist in gewisser Weise das Thema des heutigen Livestreams, denn Dóri wird sich den verrückten Titel in unserem heutigen Gamereactor-Livestream genauer ansehen und mit der moralischen Unterstützung von Bennett Foddy versuchen, den Berg zu erklimmen. Der Stream startet jetzt, schaltet also schnell unsere Liveseite ein.