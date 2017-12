Warnung: Fake-Version von Cuphead auf iOS erschienen

Aus dem Nichts ist Cuphead heute zu einem auffällig niedrigen Preis im digitalen App Store gelandet und hat dort in vielerlei Hinsicht für Aufmerksamkeit gesorgt. Studio MDHR hatte bislang offiziell keine derartigen Pläne bestätigt, auch weil der knallharte Titel ein Gemeinschaftsprodukt mit dem großen Partner und Unterstützer Microsoft ist. Nun stellte sich heraus, dass die Software im App Store eine dreiste Fälschung ist, das den Käufern Geld aus den Taschen zieht. Die Entwickler fordern Apple zum augenblicklichen Verkaufsstop auf und finden online einige sehr unschöne Worte für den Betrüger. Die Löschung der Software sei bereits in Auftrag gegeben, versichert das Studio auf Twitter. Wir empfehlen bis dahin ausdrücklich, auf den Download des Produkts zu verzichten. Es ist nicht abzuschätzen welche Gefahren der Quellcode des Fake-Spiels beinhaltet. Wie gefährlich so ein Handy wohl leben würde, wenn wir unterwegs Cuphead darauf spielen könnten?