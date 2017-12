Conan Exiles-Schöpfer gründet neue Firma

In Zusammenarbeit mit der Cabinet Group LLC. hat Funcom diese Woche eine neue Gesellschaftsform gegründet. Das Unternehmen, das auf den Namen Heroic Signatures hört, verwaltet die digitalen Rechte von insgesamt 29 Marken, darunter Conan der Barbar, Solomon Kane, Mutant Chronicles, Dark Agnes, Kult, Kull of Atlantis, Mutant: Year Zero und El Borak. Die Lizenzrechte verbleiben weiterhin im Besitz der Cabinet Group LLC., denn beide Partner halten je 50 Prozent der Anteile von Heroic Signatures.

In diesem Zuge kündigte Funcom gleichzeitig an, dass sie in Zukunft stärker in den Bereich Co-Entwicklung und -finanzierung mit Third-Party-Studios investieren wollen. Ein erster Titel dieser Initiative sei bereits bei einem Partner in Arbeit und werde für das nächste Jahr erwartet, so das Studio. Bis dahin arbeitet ein großer Teil der Belegschaft an der Fertigstellung von Conan Exiles, das am 8. März au PC, Xbox One und PS4 erscheint. Weitere Informationen zur neuen Firma findet ihr hier.