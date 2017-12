Soul Calibur VI vermischt Soul Calibur 2 mit Teil V

Letzte Woche haben wir uns das Winter-Showcase von Bandai Namco angeschaut und uns dabei mit dem Soul Calibur VI-Producer Motohiro Okubo unterhalten. Wie uns der leitende Entwickler im Gespräch verriet, sei aktuell besonders der Einsatz der Schwerter maßgebend für das Spielerlebnis. Welche Ziele er mit diesem Vorhaben hatte, erklärt er uns wie folgt:

"Was ich mit Soul Calibur VI realisieren wollte ist - da ich nebenbei auch der Producer von Tekken 7 bin - dass sich der Einsatz von Schwertern grundlegend vom Faustkampf unterscheidet.", so der Übersetzer von Okubo. "Warum nutzen wir also keine Schwerter in Soul Calibur? Was ist überhaupt die [Faszination] dahinter? [Das] ist etwas, das ich zeigen wollte."

Als wir zu den Veränderungen und Neuerungen kamen, die Fans im nächsten Kapitel der langlebigen Beat'm'Up-Serie erwarten werden, verriet Okubo uns:

"Als ich an Soul Calibur VI dachte wusste ich sofort, dass ich die früheren Fans von Soul Calibur nicht mit radikalen Neuerungen [eines] veränderten Spielgefühls und dessen Textur verraten darf. Wenn ihr mich also fragt was sich verändert hat, habe ich vielleicht keine Antwort darauf. Aber was wir mit Soul Calibur VI erreichen wollten, ist die die leichtfüßige Bewegung und das [Gefühl] beim Wirbeln des Schwertes in der Luft aus Soul Calibur 2 mit dem hochwertigen Kampfsystem von Soul Calibur V zu verbinden."

Was sagt ihr zu Okubaos Design-Philosophie? Ob sich dahinter ein großartiges Kampfspiel versteckt?