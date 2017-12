Nintendo arbeitet bereits an nächstem The Legend of Zelda

Nintendo soll bereits mit den Arbeiten an einem neun The Legend of Zelda-Spiel begonnen haben, das haben die Kollegen von Source Gaming herausgefunden. Serien-Schöpfer Eiji Aonuma bestätigte diese Meldung in einem kürzlichen Interview zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, gab aber keine weiteren Informationen zum Entwicklungsstand oder etwaigen anderen Details. Da wir zwischen Skyward Sword und Breath of the Wild fünfeinhalb Jahre warten mussten, sollten wir uns vorsichtshalber noch einige Jahre lang gedulden, bevor wir handfeste Informationen oder erstes Gameplay erwarten dürfen. Was sagt ihr denn dazu? Würdet ihr euch lieber über ein weiteres Open-World-Abenteuer freuen oder sollte Link zu den strikteren Dungeons zurückkehren, die die Serie überhaupt so groß gemacht haben?