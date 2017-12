One Piece: Grand Cruise segelt nächstes Jahr in virtueller Realität

Bandai Namco hat am Morgen eine große Überraschung für technikinteressierte One Piece-Fans enthüllt. Das Piratenabenteuer mit den verfluchten Teufelsfrüchten setzt im kommenden Jahr erneut Segel, um unbekannte Horizonte zu erschließen und das Medium der virtuellen Realität auf dem Playstation VR-Headset für sich zu entdecken. One Piece: Grand Cruise wird von Spike Chunsoft für die Sony-Peripherie entwickelt und versetzt uns darin auf die Thousand Sunny, um diverse Abenteuer mit der berüchtigten Strohhutpiratenbande zu absolvieren. Seeschlachten, das Beladen und Abfeuern von Kanonen und Säbelkämpfe in tobenden Gewässern scheinen angesichts des Szenarios durchaus wahrscheinlich. Mehr Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels und den ersten Eindrücken des Titels unten. Klingt das für euch nach einem spannenden Szenario oder bleibt ihr lieber dem alten Papierformat treu?