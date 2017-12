Weitere Charaktere von Dragon Ball FighterZ im neuen Trailer

Es gibt einen neuen Trailer zu Dragon Ball FighterZ und der führt drei neue Charaktere ein: den schwarzen Goku, Beerus und Hit. Im Video-Highlight zeigen die übermächtigen Charaktere einige verheerende Angriffe, was ein beeindruckendes Partikelspektakel ergibt. Wer genau hinsieht, bekommt auch noch einmal Eindrücke von Gohan in seiner Erwachsenenform und Kid Buu - das bisher gezeigte Material ließ diese beiden Figuren größtenteils außen vor. Bandai Namco hat zudem eine weitere Beta bestätigt, die Ende kommenden Monats (26. Januar) auf PC, PS4 und Xbox One stattfindet. Nähere Informationen folgen sicher Anfang des Jahres.