Capcom wiederholt Monster Hunter: World-Demo auf PS4 für alle

Die Monster Hunter: World-Beta auf der Playstation 4 war am Wochenende ein voller Erfolg und viele Spieler haben schon einen guten Monat vor der offiziellen Veröffentlichung des Actionspiels im Januar die Möglichkeit erhalten, ihre eingerosteten Jagdfähigkeiten aufzufrischen. Leider war der Test ausschließlich für Playstation Plus-Mitglieder freigegeben und einige Spieler blieben außen vor. Capcom hat das offenbar nicht gefallen, denn sie wollen nun noch einmal allen Spielern die Möglichkeit geben, sich einen eigenen Eindruck des neuen Titels zu machen. Wie das Unternehmen gestern Abend bestätigte, werden die Spielserver der Demoversion am 22. Dezember ab 18:00 Uhr erneut online gehen und diesmal allen Playstation 4-Spielern zur Verfügung stehen - eine Playstation Plus-Mitgliedschaft ist weder zum Herunterladen noch zum Online-Spielen erforderlich. Bis zum 26. Dezember hält die Phase an, schon ab Montag dürft ihr den nur knapp 5GB großen Spielclient im PSN-Store herunterladen. Werdet ihr über Weihnachten zum ersten Mal in die Neue Welt hineinschauen, oder die Jagd erneut aufnehmen?