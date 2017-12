Neuer Far Cry 5 -Trailer stellt den Widerstand vor

Far Cry 5 wird im März auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen und wir wollen euch in der kommenden Woche frische Eindrücke des Spiels anbieten. Das Montana-Thema von Hope County wird darin einen größeren Fokus erhalten, mehr wollen wir an dieser Stelle aber noch gar nicht verraten. Ubisoft hat derweil ein neues Video vorgestellt, das uns die Widerstandskämpfer des Open-World-Spiels genauer vorstellt. Im Kampf gegen die unterdrückende Sekte scheint sich etwas zu tun und was genau das ist, verrät euch der Publisher im neuen Video. Eigene Erfahrungen dürft ihr mit Far Cry 5 ab dem 27. März machen.