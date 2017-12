Team Ninja spielt auf große Ankündigung am Sonntag an

Team Ninja gab bereits bekannt dass Dead or Alive 5, nach einem ungewöhnlich langen und beständigen Support (das Spiel wurde 2012 veröffentlicht und vor kurzem ausgebaut), keine neuen Erweiterungen erhalten wird. Nun spielten die Entwickler über Twitter darauf an, dass wir zum kommenden eSport-Event am Sonntag eine Ankündigung erwarten können:

Viel Glück an all die Kämpfer die an unserem Battle Royal 2017 Grand Finals-Event auf der NEC18 teilnehmen. Stellt sicher dass ihr bis zum Ende des Finales dort bleibt. Nachdem die Preise am 17. Dezember an die Gewinner vergeben wurden, wird es eine Ankündigung geben. Informationen zum Stream werden bald veröffentlicht.

Da Dead or Alive das einzige eSport-kompatible Spiel von Team Ninjas ist, ist es nicht all zu weit hergeholt dass wir schon bald ein neues Kapitel in der Kampf-Serie bekommen werden. Ob die Vermutung stimmt oder nicht werden wir erst am Sonntag erfahren. Seid ihr an einem Dead or Alive 6 interessiert?