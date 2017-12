PUBG verzeichnet drei Millionen gleichzeitige Spieler

Playerunknown's Battlegrounds hat letzte Woche einen neuen Meilenstein geknackt und laut Steampowered drei Millionen gleichzeitige Spieler auf dem PC (sowohl Live- als auch Testserver) angelockt. Viele Titel scheitern bereits daran drei Millionen Kopien zu verkaufen, diese massive Spielerzahl zu erreichen ist also mehr als unglaublich. In Realität ist die Zahl sogar noch ein Stück größer, da hierbei nur die Steam-Spieler eingerechnet werden, nicht aber die vielen PUBG-Fans auf der Xbox One.