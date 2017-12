Und wie war euer Xbox-Jahr 2017?

Genau wie im letzten Jahr hat sich Microsoft im Dezember die Zeit genommen und einen Teil der Nutzerdaten der Xbox One ausgewertet. Dabei kamen interessante Erkenntnisse zum Vorschein, etwa die Anzahl gespielter Spiele, die Menge freigeschalteter Erfolge und wie viele Stunden konkret gespielt wurde. Aufgeteilt nach Regionen und den demografischen Daten ist das für Xbox-Fans und Medieninteressierte durchaus einen Blick wert. Insgesamt am meisten gespielt wurde Halo 5: Guardians (was angesichts des Alters ein unfassbarer Erfolg für 343 Industries ist) und auch immer noch Star Wars Battlefront. Resident Evil 7: Biohazard und Thimbleweed haben sich 2017 auf der Konsole aber ebenfalls sehr gut geschlagen. Europaweit gehört das Jagen nach Erfolgen übrigens noch immer zu einer großen Sache, denn wir gehören zu den fleißigsten sechs Prozent der Weltrangspitze. Alle Daten und Details findet ihr hier drüben. Wir war euer Jahr auf der One? Seid ihr treu geblieben, fangt ihr jetzt erst wieder an oder spielt ihr nur noch auf anderen Plattformen?