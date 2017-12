Jeff Kaplan 'würde liebend gerne' Film oder Serie zu Overwatch sehen

Wir haben uns kürzlich mit Game Director Jeff Kaplan auf dem Fun & Serious-Event in Bilbao, Spanien zusammengesetzt und über die mögliche Zukunft eines CG-Films oder ähnlichem basierend auf dem populären Shooter gesprochen.

"Wir würden liebend gerne so etwas wie einen Feature-Film oder eine episodische Serie machen. Das sind Dinge an denen wir wirklich interessiert sind. Wir bei Blizzard haben unglaubliches Glück dass wir zusammen mit Overwatch eine Partnergruppe namens ''Geschichts- und Franchiseentwicklung'' besitzen. Diese Gruppe wird von Jeff Chamberlain geleitet, er ist für den animierten Kurzfilm zur Ankündigung von Overwatch verantwortlich, die Sequenz mit den zwei Kindern im Museum. Jeff und seine Gruppe sind die wohl besten Partner die wir uns wünschen könnten und treiben uns immer wieder dazu an andere Medien zu erforschen mit denen wir die Geschichte von Overwatch erzählen können, sie arbeiten sehr eng mit uns zusammen. Wir machen die animierten Kurzfilme zusammen, wir machen die Comics zusammen, wir sind also immer im Gespräch über neue Dinge die wir angehen könnten. Wir können nicht viel lineare Narrative im Spiel selbst unterbringen, es ist ein 6v6 PvP-Spiel, wir sind also sehr offen dafür andere Gebiete zu erkunden."

"Auf der anderen Seite sind wir zusammen mit Jeff sehr beschützend gegenüber Overwatch, wir sehen es als unser Baby an. Wir wollen nie etwas machen bei dem wir nicht die Erwartungen unserer Fans erfüllen können. Während wir uns also sehr darüber freuen andere Möglichkeiten auszutesten, sind wir ebenfalls sehr sehr wählerisch und bestimmend wenn es um das Franchise geht."

Das gesamte Interview mit Jeff Kaplan könnt ihr euch unten anschauen, die Bemerkungen zu einem potentiellen Film findet ihr ab Minute zehn.