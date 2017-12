Werde zur Piraten-Legende: Sea of Thieves' Fortschrittsystem

Ihr wollt ein Pirat sein? Ihr wollt ein sogar noch besserer Pirat sein? Wie stellen wir das an? Das und noch mehr erklärt uns Rare nun in ihrem achtminütigen Video, das sich vor allem auf Sea of Thieves' Fortschrittsystem konzentriert. Wie es aussieht geht es vor allem um den Ruf und mit welchen Unternehmen wir Handel betreiben.

Das System scheint gut durchdacht, je höher unser Rang aufsteigt, desto bessere kosmetische Items, Belohnungen und Titel können wir uns verdienen. Für mehr Informationen könnt ihr euch das unten eingebettete Video anschauen. Sea of Thieves erscheint am 20. März 2018 für den PC und Xbox One. Bereitet ihr euch bereits auf das Piratenleben vor?