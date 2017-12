Oxenfree-Entwickler kündigen ihr neues Spiel an

Das Leben nach dem Tod.. was geschieht dort? Genau dieser Frage gehen die Entwickler von Oxenfree, Night School Studios in ihrem neusten Titel Afterparty vor das auf Twitter enthüllt wurde. Das Spiel präsentiert uns ein etwas anderes Abbild der Hölle, ein Ort an dem die zwei Teenager Milo und Lola gefangen sind. Wie es scheint entkommen wir der Hölle in dem wir ein Party-Tier sind. Dafür müssen wir die Art des Bier-Pongs meistern, Karaoke singen und sicher gehen dass wir mehr Alkohol vertragen als Satan höchstpersönlich. Ein sehr originelles Konzept, vielleicht ist die Hölle ja doch nicht so schlecht wie wir immer dachten?

Afterparty erscheint nicht vor 2019, wir werden jedoch sicherlich im Laufe der Zeit mehr Informationen zu dem Spiel erhalten.