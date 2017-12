Nintendo 3DS verkauft sich besser als im vorherigen Jahr

Mit dem Release der Switch und der Verwendung als Handheld sollte man denken dass sich die Verkäufe des 3DS einem Ende nähern, doch dies ist wie es scheint nicht der Fall. Sogar ganz im Gegenteil. In einem Interview mit Forbes hatte der COO von Nintendo America, Reggie Fils-Aime folgendes zu verkünden:

"In den vereinigen Staaten verkaufen wir momentan mehr Nintendo 3DS-Systeme als im vergangenen Jahr. Das ist beachtlich für ein System dass schon so lange auf dem Markt ist und bereits sein siebtes Weihnachten feiert."

2017 veröffentlichte Nintendo einige neue Titel für den Nintendo 3DS inklusive Fire Emblem: Shadow of Valentia, Mario & Luigi Superstar Saga DX, Pokémon Ultra Sonne/Ultra Mond und Metroid: Samus Returns. Zudem veröffentlichte Nintendo eine XL-Version des Nintendo 2DS, das Format scheint also noch immer gut zu laufen. Es ist beeindruckend auch nach so vielen Jahren einen Anstieg in den Verkaufszahlen zu verzeichnen, vor allem da die Switch selbst bereits unglaubliche Mengen verkauft. Zusammenfassend erlebt Nintendo momentan also ihre goldenen Jahre.