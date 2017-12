Heute im GR-Livestream: The Surge - A Walk in the Park

Ein Spiel das von vielen Leuten dieses Jahr übersehen wurde ist Deck 13's The Surge, ein steinhartes Spiel mit Souls-Einflüssen, angesiedelt in einer dystopischen Zukunft. Das Spiel wurde im Mai veröffentlicht, doch vor kurzem wurde die Erweiterung ''A Walk in the Park'' veröffentlicht und genau diese möchten wir euch heute im GR-Livestream präsentieren. Schaltet also wie immer um 16 Uhr auf unserer Live-Seite ein und schaut uns dabei zu wie wir uns durch die knallharten Gegner auf dem PC kämpfen. Die Erweiterung findet in einem Freizeitpark statt, schnallt euch also schon mal an.