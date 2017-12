Take-Two richtet neues Indie-Label Private Division ein

Take-Two Interactive, die Firma die dafür verantwortlich ist die Spiele von 2K Games, 2K Sports und Rockstar Labels zu veröffentlichen, formt nun ein viertes Label für ein eigenständiges Studio mit dem Namen ''Private Division''. In einem Video sprechen fünf Studios: Panach Digital Games, The Outsiders, Squad, Obsidian Entertainment und V1 Interactive über ihre Visionen und die Entscheidung für das neue Label zu unterschreiben.

Im Vordergrund steht Patrice Désilets, Mitbegründer von Panache Digital Games und Erfinder des Assassin's Creed-Franchise, der nun mit seinem neuen Studio an Ancestors: The Humankind Odyssey arbeitet. Ebenso sehr freuen wir uns auf The Outsider's umgekehrtes RPG Project Wight, bei dem wir zur Abwechslung nicht gegen Monster kämpfen, sondern selbst das Monster sind. Ebenso gespannt sind wir auf das kommende RPG von Obsidian Entertainment (geleitet von Tim Cain und Leonard Boyarsky, Mitbegründer von Fallout), auch wenn wir dazu noch keine genauen Informationen haben. Für Kerbal Space Program brauchen wir (hoffentlich) keine Einleitung. Auch die Arbeiten des Schöpfers der Halo-Serie mit seinem neuen Studio V1 Interactive in Seattle liegen im verborgenen, sie sind jedoch darauf bedacht ein kleines Team zu bleiben und arbeiten laut Gerücht an einem Sci-Fi-Shooter.

"Wir haben zwei Jahre daran gearbeitet die Grundsteine für Private Division zu legen, ein erfahrenes Publishing-Team zu gründen und Projekte mit den talentiertesten Köpfen unserer Industrie zu unterschreiben", erklärt Michael Worosz, SVP und Head of Independent Publishing bei Take-Two. "Wir sehen eine stetig wachsende Zahl von unabhängigen Studios in unserer Industrie die hochqualitative Spiele basierend auf neuen IPs aufbauen, unser Fokus ist es diese Art von Entwicklern und ihre Projekte zu unterstützen um die Erfahrungen im Endeffekt an Spieler auf der ganzen Welt zu bringen."

Laut einer Pressemeldung sind keine der genannten Titel (außer Kerbal Space Program: Making History) für eine Veröffentlichung in naher Zukunft geplant (nicht "für einen Release während Take-Two's Finanzjahren 31. März 2018 und 2019 geplant"). Ihr solltet also keines der Spiele vor 2020 erwarten.