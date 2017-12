Disney kauft Fox für 52 Millionen US-Dollar

Disney besitzt bereits Pixar, Lucasarts und Marvel, wie uns im Laufe der vergangenen Wochen zugetragen wurde kaufte der Medienkonzern nun auch 20th Century Fox für sagenumwobene 52 Millionen US-Dollar auf, ein Deal der Hollywood drastisch verändern wird und Disney somit den Titel des mächtigsten Filmstudios aller Zeiten verleiht. Dieser Deal ermöglicht dass die X-Men einen Auftritt in den kommenden Avenger-Filmen erhalten werden. Somit besitzt Disney nun auch die Rechte zu Avatar, den größten Film aller Zeiten zu dem wir in Zukunft noch drei weitere Filme erwarten.

Die LA Times beschreibt die Übernahme wie folgt:

Der Börsenhandel, den Disney am Donnerstag morgen verkündete, verzeichnet Disney's bisher mächtigsten Erwerb. Wenn die Regulierer dem Handel zustimmen so übernimmt der Burbank-Koloss das erfolgreiche 20th Century Fox Film- und Fernsehstudio, Fox 22's regionalen Sportkanal, Kabelfernsehen-Marken FX und National Geographic und Fox's Portfolio gefüllt mit internationalen Operationen inklusive eines schnell heranwachsenden Fernsehkanals in Indien. Die geplante Übernahme Murdoch's 21 Century Fox Medienunternehmen verstärkt den Trend des Zusammenschluss von Medien und würde somit eines der sechs größten Filmstudios in Hollywood eliminieren. Murdoch würde dabei Kontrolle über den Fox News Channel, dem Fox Broadcast-Netzwerk und seine Zeitungen behalten."