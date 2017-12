Beta zu Metal Gear Survive erscheint im Januar auf Konsole

Konami kündigte heute an dass die Beta-Version des kommenden Spinoff-Spiels Metal Gear Survive im Januar 2018 für die Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird. Das Spiel schließt an die Ereignisse von Metal Gear Solid V an und spielt in einem Paralleluniversum dass gefüllt ist mit Zombies und seltsamen Mutanten. Die Beta des Spiels beinhaltet einen Koop-Modus bei dem wir an der Seite anderer Spieler bauen, verteidigen und kämpfen müssen. Laut Konami wird die Beta vom 18. Januar bis 21. Januar laufen.