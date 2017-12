Kick Ass-Regisseur Matthew Vaughn hat mit Arbeiten an Kingsman 3 begonnen

Es sollte uns nicht all zu sehr überraschen dass Kick Ass-Regisseur Matthew Vaughn die Geschichte des Kingsman-Universum in eine dritte Runde bringt. Kingsman: The Golden Circle ließ uns mit einem offenen Ende zurück und machte somit Platz für eine Fortsetzung. Wie es scheint hat Vaughn nun begonnen die ersten Entwürfe zum dritten Film zu schreiben. Vaughn selbst bestätigte dies in einem Interview mit CBR:

"Ich denke es gibt da eine Geschichte in meinem Kopf die zum Ende des nächsten beendet wird. Danach könnte es Statesman-Filme geben, vielleicht sogar Spinoff-Filme zu den Charakteren. Das Universum könnte mit neuen Agenten weitergeführt werden. Oder Colin (Firth) könnte Arthur werden oder neue Charakter könnten auftreten. Oder neue Kinder trainiert werden. Es gibt so viele Möglichkeiten, doch ich denke es wäre gut nicht all zu gierig zu werden."