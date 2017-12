Wird Pepper Potts "Iron Woman" in Avengers 4?

Schauspielerin Gwyneth Paltrow teilte kürzlich ein Video auf ihrem Instagram-Account dass nun wieder gelöscht wurde. Das Bild zeigte uns ein kleines Detail dass uns vielleicht einen riesigen Avengers 4-Spoiler bezüglich ihres Charakters Pepper Potts offenbarte, die mittlerweile mit Tony Stark (Iron Man) verheiratet ist. Auf dem Foto sehen wir wie die Schauspielerin auf einem Sofa liegt, an den Beinen trägt sie Motion Capture-Socken woraus wir schließen können dass sie im kommenden Film in CG-Rüstung zu sehen ist. Es wäre nicht das erste Mal dass Potts mit Iron Man-Metall umhüllt wäre. In Shane Black's Film Iron Man 3 rettet sie ihren Mann vor dem Tod durch den Bösewicht Mandarin. Die Avengers brauchen zudem jegliche Hilfe die sie bekommen können um Thanos zu besiegen nachdem dieser die fünf Infinity-Steine sichert.