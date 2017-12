Disney nimmt Kontakt zu Cuphead-Entwicklern auf

Die zwei Brüder Chad und Jared Moldenhauer sind die Gründer des Indie-Studios StudioMDHR und verbrachten die letzten vier Jahre ihres Lebens mit der Entwicklung des Xbox-Titels Cuphead. Das Spiel ist komplett von Hand gezeichnet, etwas dass dem Ganzen eine einzigartige Ausdruckskraft verleiht und perfekt mit dem Gameplay und hohen Schwierigkeitsgrad harmoniert. So war es keine Überraschung als das Spiel sich über Nacht zu einem riesigen Erfolg entwickelte. Nun besitzt StudioMDHR Geld, eine Menge Geld. So viel Geld dass der Erfolg von Cuphead ihnen ermöglicht noch viele weitere Jahr Videospiele zu entwickeln. Laut einem Interview mit Gametransfers.com zog der Erfolg des Spiels so viel Aufmerksamkeit an, dass selbst Disney den Kontakt zum Studio herstellte.

"Der kommerzielle Erfolg bedeutet dass wir hoffentlich so lange wie wir noch leben Videospiele kreieren können, das ist das beste daran."