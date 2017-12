Trailmakers erscheint im Januar auf Steam Early Access

Das dänische Entwicklerstudio Flashbulb Games kündigte an dass ihr Adventure rund um das Erbauen von Fahrzeugen, Trailmakers (zuvor als Pioneers bekannt) am 31. Januar im Steam Early Access erscheinen wird. Davor erhält das Spiel vom 11. bis 14. Januar ein offenes Beta-Wochenende damit Spieler ein Gespür dafür bekommen was der Early Access-Build beinhalten wird.

"Mit Trailmakers haben wir versucht eine Erfahrung zu kreieren die sich an der Nostalgie und den Wundern von LEGO orientiert", erklärt Mikkel Thorsted, Creative Director von Flashbulb Games. "Es fängt die kindliche Fähigkeit der Neugier und der Kreativität ein, um uns an eine Zeit zurückzuerinnern in der wir motiviert waren endlos zu experimentieren."

Flashbulb Games besteht aus ehemaligen Press Play-Mitgliedern die ebenfalls Erfahrungen bei IO Interactive und Rare sammelten. Das Spiel wird zwei Einzelspieler-Modi beinhalten (Kreation und Expedition). Während uns die Entwickler bei ''Kreation'' ohne jegliche Ressourcen-Einschränkungen bauen lassen, führt es uns bei ''Expedition'' auf eine Mission einen fremden Alien-Planeten zu kartografieren. Einer der Mehrspieler-Modi, ''Dethroned'', wird zum Launch auf Steam Early Access erhältlich sein und wird als "unterhaltsame Mischung aus Capture-the-Flag und King-of-the-Hill" für vier Spieler beschrieben. Zukünftig sollen mehr Multiplayer-Modi hinzugefügt werden zusammen mit neuen Skins und Teilen für die Erbauung der Fahrzeuge. Werdet ihr dem Spiel im Beta-Wochenende einen Besuch abstatten?