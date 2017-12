Final Fantasy XV: Episode Ignis ab sofort verfügbar

Heute erscheint die DLC-Episode rund um den heiteren Blondschopf Ignis für Final Fantasy XV und Square Enix hat uns freundlicherweise einige frische Informationen über den Inhalt bereitgestellt. Angesiedelt ist diese Nebengeschichte nach der Segnung Leviathans im neunten Kapitel, während Noctis vom Kampf gegen das Götterwesen bewusstlos ist. Ignis muss in Altissia "seinen eigenen Kampf" ausfechten, was uns hoffentlich einige der offenen Fragen beantwortet, die uns im vorletzten Kapitel des Spiels begegnen. Ignis wird diese Schlacht nicht alleine ausstehen, denn an seiner Seite steht Lunafreyas Bruder Ravus, der uns als Gastcharakter folgt. Ausschlaggebend von unseren getroffenen Entscheidungen soll der Inhalt seinen Spielern mehrere unterschiedliche Ausgänge bieten. Wer alle Missionen abschließt darf sich zudem daran versuchen, Noctis in einem zusätzlichen Boss-Kampf wieder zur Vernunft zu bringen, was angesichts dessen mächtigen Fähigkeiten keine leichte Aufgabe werden wird.

Neben der neuen DLC-Episode erhält Final Fantasy XV ein kostenfreies Update, das unter anderem den Austausch von Charakteren im freien Kampf ermöglicht. Wird eine Schlacht zu hitzig lassen sich so ganz einfach frische Verstärkungen auf das Feld beschwören. Welche Neuerungen ansonsten noch auf euch warten, erfahrt ihr im offiziellen Entwicklerblog von Square Enix. Welche Zusatzepisode hat euch bislang am besten gefallen?