Heute im GR-Livestream: Resident Evil 7-DLC

Gestern sind die beiden letzten Zusatzinhalte für Resident Evil 7: Biohazard erschienen und runden das ohnehin bereits sehr gute Horrorspektakel auf Xbox One, Playstation 4 und PC ab. Im kostenlosen Not a Hero-DLC spielen wir den auf Bekämpfung von Bioterrorismus spezialisierten BSAA-Agenten Chris Redfield, der Lucas Baker in engen Bergstollen dingfest machen soll und dabei natürlich selbst in Gefahr gerät. Mit Ende von Zoe erleben wir einige Monate nach diesen Ereignissen eine neue Geschichte und gleichzeitig einen frischen Protagonisten, der die dunklen Geheimnisse der Baker-Familie lüften muss. Wir werden heute ab 16:00 Uhr beide Inhalte im Gamereactor-Livestream mit euch zusammen spielen.