Analytiker vermuten Veröffentlichung von Overwatch 2 in 2020

Acitivison Blizzard verfügt über einige große Namen, nun hat die Wall Street-Firma Goldman Sachs ihre Bewertung für die Anteile von Activision Blizzard erhöht und sagt für die Zukunft der Firma einen massiven Anstieg für 2019 und 2020 hervor der sämtliche Erwartungen überbieten wird, so CNBC.

"Wir denken dass die vergangenen Verluste der Videospiel-Aktien an technischen Faktoren wie der Steuerreform liegt und nicht die Veränderungen der Gruppe wiederspiegelt. Somit sehen wir einige gute Einstiegspunkte in unserer Berichterstattung, vor allem für ATVI", erklärt Analytiker Christopher Merwin. "Wir steigern unsere Schätzungen für 2019 und 2020 auf Grund einer robusten Spiele-Pipeline - Diablo, Overwatch 2 und ein mobiler Blizzard-Titel - von dem wir vermuten dass die Street diesen nicht in Betracht zieht."

Vielleicht ist euch die raffinierte 'Overwatch 2'-Platzierung aufgefallen, denn laut Merwin wird der zweite Teil im Jahr 2020 veröffentlicht und im ersten Jahr knapp 20 Millionen Einheiten verkaufen. Zudem vermutet er dass wir 2019 einen neuen Diablo-Titel bekommen der um die 15 Millionen US-Dollar einspielen wird. "Wenn man das Potential der einmaligen Titel - Diablo, Overwatch 2 und Blizzard mobil hinzufügt - dann denken wir dass die Street-Einschätzungen.. sich eher konservativ verhalten, vor allem für 2019 und 2020", fügt der Analytiker hinzu. Was denkt ihr, bekommen wir jemals ein Overwatch 2?