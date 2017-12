Wasteland 2 sorgt für RPG-Verstärkung auf der Switch

Inxile's Brian Fargo benötigte nur fünf Worte und ein Bild um einen Release von Wasteland 2 für die Nintendo Switch anzukündigen. Das Bild wurde über Fargo's persönlichem Twitter-Account veröffentlicht und zeigt die Director's Cut Edition des Spiels auf Nintendo's Handheld-Konsole. Die Reaktionen auf den Tweet sorgten dafür dass der CEO noch mehr Details mit uns teilte.

Wie es aussieht ist "dasselbe Team dass Bard's Tale für iOS und Android portierten dafür verantwortlich", ein willkommener Fakt da es sich hierbei um zwei gute Ports handelt. Dabei ist jedoch anzumerken dass die 2015 originale veröffentlichte Konsolenversion (PS4 und Xbox One) von Wasteland 2 nicht wirklich geschmeidig lief, der darauffolgende Director's Cut löste jedoch einige der Probleme.

Die Nintendo-Community feierte die Ankündigung eines weiteren RPG-Kultklassikers neben The Elder Scrolls V: Skyrim. Auch Fargo erkannte die Auswirkungen: "Ich danke all den Nintendo-Besitzern für ihre Liebe zu der Maschine. Mein Bild des Wasteland Switch-Bildschirms zog so viel Aufmerksamkeit wie noch kein Tweet von mir zuvor." Wem der Witz entgangen ist oder es schlichtweg übersehen hat: Die DLC-Erwähnung auf dem Bildschirm ist laut Inxile's Studio Head "unsere Art uns über Erweiterungen lustig zu machen".

Für mehr Informationen zu Wasteland 2 könnt ihr euch unsere Kritik zum Spiel anschauen. Das Rollenspiel gesellt sich mit seiner Veröffentlichung in die Reihen von Skyrim und Xenoblade 2, sowie dem kommenden Titan Quest. Werdet ihr "den Vater Fallouts" auch unterwegs spielen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.