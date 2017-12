Past Cure: Simon Gerdesmann erklärt die zwei Seiten des Spiels

Phantom 8 Studios' Simon Gerdesmann stattete uns kürzlich in unserem Londoner Studio einen Besuch ab um uns das kommende Spiel Past Cure vorzustellen. Während unserer Zeit mit Gerdesmann sprachen wir ein wenig über das Spiel im allgemeinen und was genau es mit den beiden Seiten (die eine real, die andere eher weniger) auf sich hat.

"Wir haben also ein mal die reale Seite, die Realität in der das Gameplay mehr auf Action fokussiert ist und einige Schleich-Elemente beinhaltet. Dann haben wir die Traumwelt in der das Gameplay eher auf Survival beruht, Albtraumhafte Welten gemischt mit einigen Rätseln", erklärt er.

Wir erkundigten uns außerdem wie die Geschichte erzählt wird, vor allem durch das Environmental Storytelling, dazu hatte er folgendes zu sagen: "Es ist ein filmisches, von Geschichte angetriebenes Spiel, deswegen haben wir uns dazu entschieden neben dem Action-Gameplay auch einige Momente zu haben in denen der Spieler sich ausruhen und die Umgebung etwas mehr erforschen kann. Es gibt einige Objekte die du aufheben oder ihnen zuhören kannst um mehr über den Hintergrund zu erfahren, es gibt auch einige Filmsequenzen in denen Dinge aufgeklärt werden. Zudem tauchen an einigen Stellen Hüttensänger auf die dir Hinweise zu dem Wieso und Weshalb geben - die sind übrigens nicht von Heavy Rain - sie haben etwas mit der Geschichte zu tun die du, nachdem du das Spiel beendet hast, verstehen wirst [...] sie sind nicht überall, denn wir sind trotzdem auf Action fokussiert."

Für mehr Informationen zum Spiel könnt ihr euch unsere Vorschau durchlesen oder euch das vollständige Interview unten anschauen. Wie ist euer erster Eindruck zu Past Cure?