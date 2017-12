Phantom Doctrine gibt Spielern "so viel Kontrolle wie möglich"

CreativeForge Games haben kürzlich ihr Spionage-Spiel Phantom Doctrine nach London gebracht, neben dem Fakt dass wir die Gelegenheit hatten das Spiel in Aktion zu sehen, sprachen wir mit Narrative Designer Paweł Kroenke darüber was genau wir bei Phantom Doctrine erwarten können, inklusive dem Fakt dass der im Spiel hinzugefügte Schaden im Gegensatz zu anderen Spielen dieser Art nicht zufällig hinzugefügt wird.

"Im Grunde genommen erweitern wir das Feature dass wir bereits in Hard West (ihr zuvor veröffentlichtes Spiel) hatten", erklärt er. "Wir wollen dass unsere Spiele den Spielern so viel Kontrolle geben wie nur möglich, wir zeigen euch also die taktischen Konditionen, wir zeigen euch was für Möglichkeiten ihr habt, es ist euch überlassen wie ihr sie bestmöglich einsetzen wollt. Du passt dich also an die Situation an und das Spiel sagt dir wie es sich dabei verhalten wird. Es gibt keine Zufälligkeiten - es gibt lediglich Strategie und Taktik, wenn du also einen Fehler machst dann liegt das nicht an einer zufälligen Laune der Engine, sondern daran dass du irgendetwas falsch berechnet hast, wir denken dies ist der richtige Strategie-Ansatz."

Im Anschluss erkundigten wir uns zu Hard West und was für Lektionen das Team daraus lernte beim Übergang zu Phantom Doctrine. "Wir wollen dass das Spiel, zu aller erst, größer und reichhaltiger wird, dass es mehr Inhalt besitzt", erklärt Kroenke. "Außerdem wollen wir dass euch die Missionen ein wenig mehr überraschen, dieses Mal haben wir also Inhalte die nicht unbedingt prozedural generiert, jedoch immer unterschiedlich je nach Missionsart gesetzt werden um euch ein bisschen mehr zu überraschen. Die Platzierung der Gegner ist immer unterschiedlich, selbst wenn du Mission mehrmals startest. Die Platzierung der Objekte kann ebenfalls unterschiedlich sein, die Sicherheitsmaßnahmen können anders ausfallen, du bekommst also niemals zwei selbe taktische Missionen wenn du das Spiel spielst."

Gefällt euch was ihr über Phantom Doctrine hört?