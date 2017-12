Seht bei uns das eCopa-Finale am Freitag mit zwei Weltchampions

Am kommenden Freitag dem 15. Dezember wird in unserem dänischen Hauptstadtstudio das Duell der Giganten stattfinden. Gamereactor und Coca-Cola Zero Sugar übertragen am Nachmittag ein Live-Turnier in FIFA 18, für das sich zu unserer großen Freude gleich zwei der besten Profispieler aus der FIFA-Szene qualifizieren konnten. Im eCopa-Wettbewerb haben sich in den vergangenen Wochen etliche FIFA 18-Spieler auf der Playstation 4 miteinander gemessen, nun stehen sich am letzten Tag der Saison nur noch vier Sportler gegenüber. Platz fünf und sechs sind bereits bestimmt worden, doch wir warten natürlich alle ungeduldig darauf, wer als Finalist den Sieg mit nach Hause nimmt und sich von uns zum offiziellen Qualifikationsplatz in der FIFA 18-Weltmeisterschaft von EA kutschieren lässt. Dem Sieger unseres kleinen Turniers steht nämlich eine tolle Reise zum Veranstaltungsort auf unseren Kosten für sich selbst und einen Freund bevor.

Diese Spieler sind noch dabei:

August 'Agge' Rosenmeier: Der frühere FIWC- und ESWC-Champion spielt seit Jahren in den obersten Rängen der professionellen FIFA-Szene und ist aktuell Nummer fünf auf der offiziellen FUT-Weltrangliste.

Lars 'PrimeTurbo' Korreborg: Der ESWC-Teilnehmer freut sich aktuell über eine glückliche und lange Siegesserie, wodurch er zu einem der besten dänischen FIFA-Spieler geworden ist. Korreborg hat bereits Erfahrungen mit dem Thema eSport gesammelt, denn er war früher selbst Teammitglied von Agge.

Jesper 'Pilm94' Prang: Pilm94 ist einer der ersten Dänen, die als FIFA-Spieler in ein nationales Fußballteam gelangt sind und wie der Rest der vier Finalisten bestreitet er seinen Lebensunterhalt seitdem mit dem bezahlten Spielen von FIFA. Der Spieler ist einer der wenigen Profis, die in der aktuellen Saison ein perfektes 40/40-Wochenende erzielen konnten.

Mohammad 'Bacha' Al-bacha: Der ESWC-Teilnehmer und Gewinner der FIWC 2016 ist nur 17 Jahre alt und konnte sich trotz seines jungen Alters in allen 90 Qualifikationsmatches durchsetzen. Mit einem derartigen Rekord soll es für Bacha nun endlich einen Schritt weitergehen und vielleicht beschreitet er am Freitag den ersten Schritt dahin.

Die Livestream-Hosts werden die Veranstaltung am Freitag, dem 15. Dezember ab 16:00 Uhr in englischer Sprache begleiten. Welcher dieser Ausnahmetalente wird die Trophäe mit nach Hause nehmen und zur offiziellen Weltmeisterschaftsqualifikation reisen?