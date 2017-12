Titan Quest-Neuauflage für PS4, Xbox One und Nintendo Switch bestätigt

Vor einigen Tagen hat uns ein Gerücht über eine Neuauflage des ikonischen Action-Rollenspiels Titan Quest erreicht, heute hat THQ Nordic diese Meldung bestätigt. Das Spiel mit dem antiken Mystik-Setting erscheint am 20. März 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One und "sobald [die Version] fertiggestellt ist" für Nintendo Switch.

Der Publisher setzt für das Hauptspiel und die Immortal Throne-Erweiterung einen UVP von 29,99 Euro an, ein Preis für die Switch-Fassung steht noch aus. Das Studio plant gleichzeitig die Veröffentlichung einer Collector's Edition, die das Spiel mitsamt edler Umverpackung, ein Notizbuch und die plastische Nachbildung eines griechischen Kriegshelms (23 Zentimeter groß) beinhaltet (Kostenpunkt 120 Euro für PS4 und Xbox One / 110 Euro für die PC-Fassung). Online dürfen bis zu sechs Spieler aus allen 28 anpassbaren Klassen mit in das altertümliche Getümmel mit einsteigen, das überarbeitete UI seht ihr auf den neuen Screenshots: