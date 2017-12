Neue Kollaboration bringt Shenmue 3-Charakter hervor

Am Ende dieser Meldung seht ihr das Abbild eines neuen Charakters von Shenmue 3. Die junge Dame hat zwar noch keinen Namen bekommen, soll aber irgendwie mit dem Tempel zusammenhängen, den wir im Hintergrund des Fotos sehen. Yu Suzukis Team YS Net hat diesen Charakter in Zusammenarbeit mit dem indischen Kunststudio Lakshya Digital erarbeitet, die nun ein offizieller Projektpartner von Shenmue 3 sind. Ihre Aufgabe wird es im kommenden Jahr sein, die Figurengestaltung im Spiel umzusetzen, das namenlose Mädchen ist eine Probe ihrer Arbeit.

Laut Gadgets hat Lakshya in den letzten Jahren erfolgreich mit mehreren japanischen Studios zusammengearbeitet und etwa bei Triple-A-Produktionen wie Bloodborne oder Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ausgeholfen. YS verspricht derweil, dass ihr Action-Adventure "viele" solcher Charaktere bieten werde und die Spieler auf kommende Nachrichten gespannt sein dürfen. Was haltet ihr von dieser mysteriösen Frau und glaubt ihr, dass Lakshya YS Net mit weiteren hochwertigen Charaktermodellen unterstützen kann? Gebrauchen könnte es das Spiel nach letztem Stand ja durchaus...