Payday 2 bekommt Termin auf Nintendo Switch

Kurz nach der Neuvorstellung von Overkill's The Walking Dead hat Starbreeze Studios ein anderes ihrer laufenden Projekte besprochen: Payday 2. Das wird, wie wir jetzt nämlich wissen, am 23. Februar 2018 für die Nintendo Switch erscheinen. Damit liegen Europäer und Australier zeitlich sogar noch vor den Amerikanern, die den Heist-Shooter erst am 27. Februar erhalten. Der Titel wird vom Studio selbstständig digital im Nintendo eShop vertrieben, während die physische Distribution 505 Games übernimmt. Wie gut sich Ego-Shooter auf der hybriden Konsole spielen haben wir erst vor einigen Wochen mit dem Switch-Port von Doom herausgefunden. Payday 2 könnte nächstes Jahr vor allem Konkurrenz von Bethesdas Wolfenstein II: The New Colossus erhalten, bleibt also abzuwarten, wie gut sich das Spiel schlägt. Wie uns das Spiel zum Release im Jahr 2013 gefallen hat, das lest ihr in unserer vielleicht nicht mehr ganz aktuellen, aber dafür umso mehr in Erinnerung gebliebenen Kritik. Werdet ihr noch einmal eure Bankräuber-Freunde zusammentrommeln, auf der Suche nach dem schnellen Geld?

Das ist die offizielle Verkaufsveroackung von Payday 2 für die Nintendo Switch.