Life is Strange kommt aufs Smartphone

Ihr seid ständig unterwegs und habt keine Zeit euch in der Haut der Superkräfte besitzenden Max Caulfield die ersten fünf Episoden von Life is Strange anzutun, wolltet das aber schon immer irgendwie nachholen? Dann hat Square Enix gute Nachrichten für euch: Gestern Abend gab das Studio bekannt, dass die fantastischen Abenteuer der jungen Studentin schon ab Donnerstag (14. Dezember) auf unsere iOS-Smartphones gelangen werden. Die ersten drei Folgen kosten je 2,99 Euro, die beiden restlichen Episoden erscheinen Anfang des kommenden Jahres. Wer direkt alle Teile zusammen kauft spart noch einmal ein wenig. Aktuell ist Life is Strange nur für iOS-Geräte bestätigt worden, ob Dontnod das Spiel auch zu Android-Plattformen bringt, bleibt abzuwarten.