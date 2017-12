Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs auf Ende März 2018 verschoben

Am gestrigen Abend hat uns Bandai Namco offiziell bestätigt, dass ihr nächstes Anime-Japano-Rollenspiel Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs nicht wie geplant Mitte des kommenden Monats erscheint, sondern neuerdings für den März 2018 geplant ist. Level-5-Präsident und -CEO Akihiro Hino erklärt in der offiziellen Pressemitteilung, dass die vielen Innovationen beim Gameplay und den Spielmechaniken dafür Schuld seien, dass wir noch einige Monate länger auf das Spiel warten müssen:

Wie ihr alle wisst ist Level-5 stets bemüht für höchste Design- und Qualitätsstandards in ihren Spielen zu sorgen. Die Entwicklung unseres neuesten Projekts Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs verläuft sehr gut und wir können es kaum abwarten dieses Abenteuer mit euch, unseren Fans, zu teilen. In dem Versuch stets neue Innovationen an den Spieler zu bringen, haben wir neue Spielmodi, wie den Skirmish- und Kingdom-Modus eingebaut, welche mit Sicherheit für Begeisterung sorgen werden. Aufgrund solcher Innovationen und neuer Ideen muss allerdings sichergestellt werden, dass alles Weitere dennoch einwandfrei und vor allem unterhaltsam miteinander funktioniert. Daraus resultiert, dass wir mehr Zeit brauchen, um die hohen Qualitätsstandards von Level-5 und Bandai Namco Entertainment Inc. zu erfüllen. Deswegen bitte ich alle um etwas Geduld, wenn wir den Release von Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs für Playstation 4 und Steam erst am 23. März 2018 feiern können.

Diese Entwicklung kommt nicht ganz unerwartet, denn bereits im November erreichten uns Gerüchte von einer möglichen Verschiebung des Spiels. Nun wurde diese Meldung nicht verifiziert, sondern sogar noch einmal um einige Tage hinausgezögert.