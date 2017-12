Finale DLC-Inhalte für Resident Evil 7 am Start

Anfang des Jahres hat uns Resident Evil 7: Biohazard sehr verzaubert (wie ihr in unserer Kritik problemlos nachlesen könnt) und als Capcom für Ende 2017 zwei weitere Zusatzinhalte und eine Gold-Edition ankündigte, war das wie Musik in den Ohren vieler Fans. Seit gestern steht all das auf PS4, Xbox One und PC bereit und erschreckt Spieler zusätzlich auch in der virtuellen Realität. Die Gold Edition des siebten Hauptablegers der Reihe beinhaltet das komplette Spielerlebnis mitsamt der beiden Episoden Banned Footage Vol.1 und 2 und die beiden neuen DLC-Staffeln End of Zoe und Not a Hero. Ihr könnt fast die gesamte Erfahrung auf der PS4 mit dem PSVR-Headset spielen, falls ihr wirklich noch stärker in das Horrorspiel gezogen werden wollt. Alle bestehenden Spieler dürfen sich den Not a Hero-DLC mit Chris Redfield in der Hauptrolle gratis herunterladen, End of Zoe kostet nicht Season Pass-Besitzer 14,99 Euro.