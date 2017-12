Neuigkeiten zur kommenden The Witcher-Serie

Variety brachte uns zu Beginn der Woche Neuigkeiten zur langersehnten TV-Serie rund um den Hexer Geralt von Riva. Schon bald soll Netflix die Saga der The Witcher-Serie verfilmen, wir wissen bereits wer der Showrunner und Co-Executive Producer sein werden. Die Rolle des Showrunners wird dabei Lauren Schmidt Hissrich übernehmen und sich somit um die Serien-Adaption des Helden basierend auf den Büchern von Andrzej Sapkowski kümmern, denn diese bilden die Grundbausteine des Witcher-Universums und sind die Vorlage zur beliebten Spielereihe. Zum ersten Mal erschien Geralt 1980 in der Form von Kurzgeschichten, veröffentlicht im polnischen Science Fiction-Magazin Fantastyka. Das erste von acht Büchern der ''Der letzte Wunsch''-Sammlung wurde 1993 veröffentlicht, das letzte, ''Zeit der Stürme'' 2013.

Lauren Schmidt Hissrich ist vor allem für ihre Arbeit als Drehbuchautorin der Daredevil-Serie bekannt, die von vielen Kritikern positiv aufgenommen wurde, oder The Defenders (die nicht dieselbe Aufmerksamkeit erhielt). Laut Variety werden wir in The Witcher die Spuren der Monsterjäger verfolgen, Menschen die ihre Körper trainieren und modifizieren um die übernatürlichen Hexer-Sinne zu entwickeln.

Wann wir mit der Serie rechnen können wissen wir bisher noch nicht. In der Zwischenzeit empfehlen wir euch einen Blick auf den von Fans erstellten Film rund um das Witcher-Universum zu zuwerfen. Dieser ist zwar auf polnisch, doch wofür gibt es Untertitel. Freut ihr bereits auf die Netflix-Adaption zur Spielereihe?