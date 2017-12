Nintendo verzeichnet zehn Millionen verkaufte Switch-Konsolen

Mitten im Weihnachtsgeschäft meldet Nintendo soeben, dass sich die neue Hybridkonsole Nintendo Switch weltweit bereits mehr als zehn Millionen Mal verkauft hat. Nur neun Monate und neun Tage nach dem offiziellen Verkaufsstart hier in Deutschland ist diese Meldung nichts anderes als beeindruckend. Hoffentlich vergisst das japanische Unternehmen in diesen Feierlichkeiten nicht, uns auch im kommenden Kalenderjahr mit einem ebenso rasanten Spiele-Line-Up zu überraschen, den die Konsole nach dem Launch erfuhr. Satoru Shibata, Präsident von Nintendo Europa schreibt in der offiziellen Pressemitteilung:

„Wir sind begeistert, dass unsere Fans in Europa und weltweit so viel Spaß an Spielerlebnissen haben, wie sie nur Nintendo Switch bieten kann. Egal, ob es sich dabei um die neuesten Abenteuer von Mario und Link handelt oder um einzigartige Spiele wie 1-2-Switch, bei dem die Spieler statt des Bildschirms sich gegenseitig im Auge behalten."