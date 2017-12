Heute im GR-Livestream: Playerunknown's Battlegrounds

Heute erscheint der Riesenerfolg Playerunknown's Battlegrounds im Preview-Programm der Xbox One und wir spielen es... auf dem PC. Wie bitte? Nun, die Xbox One-Version hat noch viel Arbeit vor sich - da übertreiben wir nicht. Außerdem ist die neue Wüstenkarte Miramar nicht mit am Start und wir wollen uns die ehrlich gesagt noch einmal genauer ansehen... Wir werden trotzdem ein bisschen in die neu veröffentlichte Fassung hineinschauen, um euch grundlegende Änderungen zu zeigen (die Controller-Steuerung zum Beispiel) aber sicher nicht allzu lange mit dem Xbox One-Port verbringen. Auf dem PC stehen außerdem noch viele unserer Freunde bereit, das wird viel lustiger. Wenn ihr bei unserem Chicken Dinner dabei sein wollt, schaltet rechtzeitig um 16:00 Uhr in unsere Liveseite ein.