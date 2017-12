Mehr Capcom-Titel auf Nintendo Switch?

Durch den gewaltigen Erfolg der Nintendo Switch bei den Spielern aus aller Welt beflügelt, entscheiden sich nun auch immer mehr Entwickler und Publisher dazu, der Konsole eine Chance zu geben. Capcom zum Beispiel scheint ganz vorne mit dabei zu sein, wenn es um Third-Party-Unterstützung für den Hybriden geht. Capcom-Chef Kenzo Tsujimoto soll in einem Interview mit The Nikkei zuletzt den Wunsch für weitere Kooperationen mit dem Ziel zusätzlicher Switch-Spiele geäußert haben und Vorhaben mit diesem Ziel gegenüber generell sehr offen begegnen. Mit Mega-Man und der Resident Evil-Marke sind aktuell ja bereits einige Spiele auf der Plattform gelandet, beziehungsweise offiziell in Planung.

Quelle: Kantan Games-CEO Dr. Serkan Toto.